全日本プロレスは27日、都内で会見し、2月1日の沖縄大会の対戦カードを発表した。世界タッグ選手権王者組のタロース、綾部蓮組に大森北斗、羆嵐の北斗軍が挑戦する。

初防衛を目指す王者組の綾部は「強さを見てもらう。北斗軍の全てをぶつけてほしい。その上で全てはね返して勝利を沖縄の皆さんに見せたい。ベルトをずっとこのベルトを保持し続ける。挑戦したい人は挑戦は誰でも待ってます」と冷静。タロースは「お前らさ。沖縄行ってバカンス気分いるとかいってるが、なんだその格好はバカンスはお前らだろ。リングに上がったときは俺らは自信満々なんで、とりあえず、終わったら何も変わらないよ」と相手チームのサングラスとTシャツ姿を挑発した。

大森は「いつもと違うところがあるとすれば、今回挑戦表明したのは俺ではなく羆嵐です。珍しいことで後ろで小さくなっていた羆嵐くんが前に出てきた。北斗軍がさらなる躍進を遂げるな」と羆嵐に期待する。続けて「綾部、タロース組、2メートルと2メートル13、タッグということなんですが、正直こいつら浮かれてるなと。なぜ浮かれているかというと決戦の地が沖縄だからでしょ。半分観光気分のこいつら。お前らわかってるのか世界タッグのタイトル戦だぞ。はしゃいでんじゃねえぞ。売りが2メートルしかない。そんなのお客さん飽きてます。ジャングリア沖縄ぐらい飽きてるでしょ。こんなヤツらチャンプルにして食ってやりますよ。そして、試合後、このベルトを掲げて国際通りでやってやろうぜ。祝勝会を。安室奈美恵とか仲間由紀恵とかMAXみたいな沖縄美女をはべらせて、ベルト掲げて泡盛パーティーだよ。綾部のやたら長い足をすくってやる。今は沖縄の風は俺たちに吹いてる」と相変わらず強気だ。羆嵐は「個人的に世界のベルトに何度挑戦したか、覚えていないが、一度も巻いたことがない。今回必ず巻きたい。世界で一番でかくて強い相手だと思います。でも大きい2人から真っ向勝負で勝つ。その準備はいつでもできてます。デビューから磨き上げてきた力、パワーで真っ向勝負でベルトを獲りたい」とこちらも語気を強める。

相手の挑発に大森は「バカンス気分というが、綾部が言うなら分かるが、袖はどうした？レザーの袖がないだろ」とタロースにスタイルを猛烈批判。続けて「沖縄の暖かい風に頭が緩くなってます。そのヤツらに俺と羆嵐が負けるわけないでしょ。いま全日本で長くタッグ組んでるのは俺たちだよ。一番長い間がっちり戦ってきた。ヤンバルクイナの神は俺たちにほほ笑む」と返した。

王者組は挑戦者について綾部は「とくにないと言いたいが、強いていううなら、今年入ってからの羆嵐の雰囲気が去年よりじゃっかん違うのかな。鬼気迫るもの、結果を今まで以上に求めている。焦って結果を求めても獲れるほど甘くはない。ただ、羆嵐の全てを受け止めてやります」と羆嵐を警戒。タロースも「ヤンバルの神がついてる。最終的に何も変わらない。リスペクトはしてますけど、それでも結果は変わらない」と冷静だった。

挑戦者組の秘策について聞かれると羆嵐は「北斗が考えている。2人に対して力、パワーで劣ってない。北斗の秘策というか何かが足されて混ざれば大きい2人に勝てると思う」と話した。