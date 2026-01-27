戸田恵梨香、占い師・細木数子役のオファーに「とにかく不安になった」 演じる決意を固めた瞬間も明かす
俳優の戸田恵梨香が27日、都内で行われたNextのラインナップ発表会『Next on Netflix 2026』に参加した。細木数子さんを演じることを決心したきっかけを明かした。
【写真】素敵…！豪快に爆笑する戸田恵梨香
戸田は4月27日から世界独占配信されるNetflixシリーズドラマ『地獄に堕ちるわよ』で主演を務め、昭和から平成にかけて国民的な人気を博した占い師・細木数子さんを演じる。イベントでは「アンタ、地獄に堕ちるわよ」との言葉とともにイスに腰かけた戸田が登場。不敵な笑みを浮かべ、会場を大いに沸かせた。その後、本作を手掛けた瀧本智行監督と撮影を振り返った。
戸田は本作のオファーを受けた当時を振り返り、「どうしちゃったんだろうって」と一言。続けて「体格、年齢、全てにおいて似ても似つかない女性だったので、私がやるとは思わなかった」と率直な気持ちを語った。
また当初は「とにかく不安になった」というが、本作プロデューサーの岡野真紀子氏から「マネをしなくていい」と声を掛けられたことで勇気をもらったといい、撮影に臨んだと明かした。
一人の人間の半生を描いた撮影の日々を振り返り「一人の人生を生きさせてもらって、本当に『生きたな』って」としみじみ。さらには「10代から60代を演じると、多くの出会いと別れがあった」といい、その経験は自身にとっても「愛しい時間だった」と語った。
「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈な決め台詞で一世を風靡した細木さん。著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立し、2000年代には社会現象を巻き起こした。一方で、40代半ばで占い師となるまでの経歴は謎に包まれており、その波乱に満ちた半生が今回初めて映像化される。
