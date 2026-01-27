タレントの鈴木奈々（37）が26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。今まで会った中で一番カッコ良かった人物を挙げた。

お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつとトークを展開。これまでに会った芸能人で一番カッコ良かった人物の話題となり、安藤は「豊川悦司さん」と打ち明けた。

鈴木は「一番カッコいいなあって、心から思ったのは、長瀬智也さん」と元TOKIOでミュージシャンの名前を挙げた。安藤は「もう出た！それだ。忘れてた」とすぐさま同調した。

「自分ハーレー（ダビッドソンのバイクに）乗ってるんだけどさ。長瀬さんも乗ってるじゃん。ちょっとツーリングしたいなって思ったんだよね」と夢を語った。

鈴木は「凄い」と言い、「私は長瀬さんが芸能界で一番カッコいいなと思いました。色気あるし」としみじみ。仕事で一緒になった際に最もひかれた点については「スタッフさんに、凄くフレンドリーに。それがめっちゃ素敵と思って」とうっとりとした様子で話した。

「しかもカメラ回ってない時に、普通に話しかけてくれて」とも明かし、「そういうのいいよね。それで“ずっと付き合ってる彼いるの素敵だね”とか言ってくれて」と振り返った。当時は元夫と交際中だったと言い、「5年以上付き合って結婚したんで。そういうの褒めてくれて。“素敵だね”って。ヤバいみたいな」と声を弾ませた。

「イケメンはいっぱいいるんじゃん。イケメンだけじゃ、顔だけじゃないじゃないですか。いきってるイケメンとか嫌じゃん」と強調し、「長瀬さんって、なんか凄くいきってないんですよ。謙虚。性格なんすよ」と力を込めた。