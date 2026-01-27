広島の鈴木健矢投手が２７日、マツダ室内での選手会合同自主トレに合流した。１月は千葉・幕張で今季は西武と育成契約を結んだ高橋礼と初めて合同自主トレを行った。球界でも希少なサブマリン同士。「握り、体の使い方とか、すごく参考になった。貴重な時間でした」。２４年オフに現役ドラフト３年目で初の２巡目指名で日本ハムから加入。移籍２年目の今季の進化に手応えをつかんだ。

自身と同じタイプと初めて間近に触れることができた。「アンダースローの球を捕ったこともなかったし、間近で見ることもあまりなかった」。高橋礼は、ソフトバンク時代の１９年に先発で１２勝、短縮シーズンだった２０年（１２０試合）にリリーフで５２登板。実際に投球を受けて「リリースが強かった」と、自身との違いを実感。「お手本というか、学ぶ機会は圧倒的に少ない」と、刺激は大きかったようだ。

昨季は夏に２か月間の２軍生活はあったものの、２３年（先発１２試合を含む）に並ぶ自己最多２４登板で２勝０敗、防御率１・８９という成績でプロ６年目を終えた。半数近い１１試合が、イニングまたぎだった。２３年に先発で５勝（救援１勝を含む６勝）を挙げた経験もある。今季の起用法も、まだ未定ではあるが「基本的に長いイニングに合わせていれば、短いイニングも大丈夫。まずは、しっかり投げられる体力を」と、昨季以上のフル回転を目指す。