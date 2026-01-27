【きょうから】名古屋名物を松屋で ごろごろチキン×濃厚味噌ダレの『鶏のどて煮風鍋』登場
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、きょう27日午前10時より『鶏のどて煮風鍋』（税込960円）の販売を開始した。
【写真】食べ方いろいろ！『鶏のどて煮風鍋』
名古屋名物の「どて煮」を、同店流にアレンジした新商品が登場。米みその甘みと、豆みその旨味を凝縮した濃厚な味わいの味噌を、ぐつぐつと熱々に煮立てた、ちょっとピリ辛な特製味噌仕立て。同店ならではの、ごろごろのチキンに濃厚な味噌ダレをたっぷりと絡め、食べ応えにもこだわった。さらに、なめらかな豆腐と半熟玉子を崩せば、コク深さはそのままにマイルドな味わいの変化も楽しめる。鍋として熱々で味わうのはもちろん、ご飯にかけてガッツリ丼スタイルで楽しむのもおすすめ。
