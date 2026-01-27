

東京レストランバスで運行している「川崎工場夜景プラン」に新コース「川崎発・東京着コース」が誕生！ 2026年2月21日（土）から運行を開始します。川崎観光を楽しんだ後、変化に富んだ景色を堪能し、優雅なディナーも楽しめる人気のプラン。新たなルートを紹介します。

川崎から東京へ、夜景と食事を楽しむ新ルート



これまで「東京発・川崎着」として運行し好評を博してきた「川崎工場夜景プラン」に、初めて「川崎発・東京着」のコースが登場します。このプランは、チネチッタ通り商店街振興組合および川崎産業観光振興協議会の協力のもと実現したもので、川崎観光を楽しんだ後に、夜景と食事を楽しみながら東京へ移動できるのが特徴です。

なお、WILLERのレストランバスについては、過去にもさまざまなコースが展開されています。以前の運行の様子については以下の記事を参照してください。

【参考】

都内を走るWILLERの「レストランバス」で本格的なフレンチを 鉄道ファンにもおススメの新コースが登場（※2024年7月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12970048.html

工場夜景から都心のライトアップへ

走行ルートの見どころ

新コースは18時30分に川崎駅東口を出発し、扇町や水江町、千鳥町といった川崎臨海部の工場夜景スポットを巡ります。幻想的な風景を楽しんだ後は、首都高速湾岸線を経由してお台場へ。レインボーブリッジや東京タワーなど、都内の華やかなライトアップを車窓から眺めつつ、東京駅丸の内ビル前を目指します。車両は透明で開閉可能なオープンルーフを備えており、普段とは違う高さ約3メートルからの視点で景色を堪能できるほか、ガイドスタッフによる観光案内も実施。約3時間のプランとなります。

車内で楽しむ「グルテンフリーイタリアン」のフルコース

グルテンフリーイタリアン全体

車内で提供される食事は、健康志向の利用者にも配慮した「グルテンフリーイタリアン」です。

コース内の「国産牛フィレ肉の香草ソース」

メニューには「国産牛フィレ肉の香草ソース」をメインに、米粉パンやグルテンフリーパスタ、キャラメルティラミスなどが並びます。満足感の高いフルコースを、お酒とともに楽しむことができます。

【食事メニュー】

オードブル（マグロのタルターレ、合鴨スモークなど）

カボチャのポタージュ、生ハムのサラダ

グルテンフリーパスタ 挽肉と茄子のトマトソース和え

国産牛フィレ肉の香草ソース、米粉パン

デザート、コーヒーまたは紅茶

「川崎工場夜景プラン（川崎発・東京着）」は2026年2月21日（土）以降、土日祝日で不定期に運行。2名用プランで1人1万3,800円〜となります（1名〜4名以上プランあり。最後列割引や小児割引も設定）。

川崎エリアでの観光や買い物の締めくくりに、優雅なバスの旅を取り入れてみてはいかがでしょうか。

（画像：WILLER EXPRESS）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）