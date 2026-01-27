教え子の母と不倫→合意書破り再不倫か…疑惑の元プロ野球選手を夫が実名暴露「12歳の子が目撃した」

現役時代に韓国代表として国際大会に出場し、現在は野球アカデミーのコーチとして活動する元プロ野球選手が、保護者と不適切な関係を持っていたという主張がインターネット上で拡散され、物議を醸している。

韓国のとある野球関連のオンラインコミュニティでは最近、自身を「少年野球に息子を通わせている父親」と名乗る投稿者が文章を投稿し、息子の指導を担当していたコーチと自身の妻の間に不適切な関係があったと主張した。

投稿者は当該コーチの実名を公開している。実名を公開されたその人物は、現役時代にドラフト1位でプロ入りし、韓国代表として国際大会にも出場経験のある剛速球投手として知られているという。この投稿は掲載直後からコミュニティ内で拡散され、議論が拡大している。

投稿者によると、妻とコーチの不適切な関係を最初に知らせたのは、同コーチから指導を受けていた息子だったという。「子どもがコーチと母親の関係を目撃しており、父親が事実を知ってしまえば、自分が野球を続けられなくなるのではないかと怖くて、話せずにいたと語った」と記した。

また、息子の年齢が12歳だとし、「子どもは長い間事実を隠し、心理的な負担を抱えていた」とも主張した。

続けて「問題が明らかになった後、コーチと“（妻との不適切な）関係を続けた場合は金銭的な賠償を行う”という趣旨の合意書を作成した」とし、「家庭を守り、子どもが引き続き野球を続けられるようにするための選択だった」と投稿者は説明した。しかし「その後も関係が続いていたと判断し、最終的に法的手続きを進めている」と現状を報告した。

今回の事案は、単なる個人間の不倫問題を超え、指導者の倫理性や児童保護の問題へと広がっている。投稿者は「師匠が弟子の母親と関係を持ったことを、単なる私生活の問題として片づけられるのか」と反問し、関係機関に問題提起をしたが、私設のアカデミーは公的な懲戒の対象ではないという回答を受けたと主張している。

実際、大韓体育会や各競技団体の懲戒権限は、登録選手および公式指導者に限定される場合が多く、プライベートレッスンの指導者については制度的な空白が存在するという指摘が以前から寄せられていた。

この件はオンラインコミュニティを通じて現在も拡散されているが、現時点で当該コーチ側の立場や見解は確認されていない。

事件は法的紛争が進行中の案件であり、投稿者の主張の事実関係は今後、裁判所の判断によって明らかになる見通しだ。

