【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（1月27日〜2月9日）

1月21日の「0615」、23日の「0515」は、以前紹介した「日付数字」（日付に置き換えられる数字、この場合は6月15日と5月15日）でした。ストレートの当せん金は「0615」が約50万円、「0515」が約38万円で、ナンバーズ4の理論値＝90万円よりもかなり低額でした。誕生日や記念日などの「日付」で数字を決める人が多く、当せん口数も増えるためです。覚えておきましょう。

では、出萌名人の予想から。

「このところ出現が多い『0』『2』に注目し、千の位に固定しました。ラッキーナンバーは『6』です」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「千の位の数字に着目しました。このところ偶数が多いので、奇数の『3』『5』『7』を千の位に配置します。特に『7』は、ダブルやトリプルもありと読みました」

【1月27日〜2月9日】

遠藤さんの達人予想

0681 2817

0196 2569

0516 2156

0951 2968

0867 2715

出萌クンの萌え予想

3358 3789

5684 5549

7809 7748

7946 7755

7788 7787

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

1月15日 第6898回 8060※

1月16日 第6899回 6436※

1月19日 第6900回 8174

1月20日 第6901回 9534

1月21日 第6902回 0615

1月22日 第6903回 6022※

1月23日 第6904回 0515※