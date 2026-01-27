人気YouTuberとして、“炎上事案”が多いコンビとして知られる中町兄妹。2025年2月に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故をめぐり大炎上した過去がある。

「自身のYouTuberで雑談をする際、埼玉県八潮市の道路陥没事故についてふれたうえで『（自分が）秒で死んだらおもろいよね』などと発言し、不謹慎だとして炎上しました。動画は削除され、謝罪に追い込まれました」（芸能記者）

そんな中町兄妹だが、今度は兄の中町JPこと純平が猛批判を浴びる事態となっている。

「1月23日、人気YouTuber・せりしゅんさんの動画で、純平さんが現役キャバ嬢の『にじほ』さんと、スタッフ側が用意したオープンカーでドライブデートをする企画が公開されました。助手席ににじほさん、後部座席には配信者のジュキヤさんが同乗し、2人の様子を見守る形でした」（芸能記者）

純平は、にじほを前に緊張しながらも会話を続けていたが、思わぬトラブルが発生する。

「高速道路に入る直前、ETCカードが挿入されていないことが判明。案の定、ゲートは開かず、車は停止しました」（同前）

ナンバープレートに「わ」と表示されていたことから、レンタカー業者による不手際とも取れるが、その後の対応が視聴者の反感を買った。

「純平さんはインターホンで係員に事情を説明したものの、指示を待たずその場を離れ、後続のスタッフ車両へETCカードを借りに行きました。さらに、後ろで待つ一般車両への配慮も見せず、上着を脱いでトランクに入れようとする様子まで映っていたのです」（同前）

ようやくカードを挿入しゲートは開いたが、問題視されたのはその後だった。

「係員から何度も『お客様〜』と呼びかけられていたにもかかわらず、ジュキヤさんに『あいつ（係員）うるせぇ？』と聞かれると、『うるせぇ』『本当に』と返答。これに対し、ジュキヤさんが『そんなこと言うな』と制止する一幕もありました」（同前）

動画公開後、彼の態度にXでは

《迷惑過ぎる》

《どんだけ炎上したいねん》

など非難ごうごうだ。八潮市で起きた道路陥没事故をめぐる発言では、2人は問題となった動画を削除し、2月9日に謝罪動画を投稿。その後、YouTubeでの活動を控えていたが、1カ月後の3月4日に投稿した動画で、あらためて不適切発言を謝罪し、動画投稿を再開した。

活動再開から2週間経ったころ、今度はJPの、過去のXでの発言が波紋を呼んだ。

「3月中旬から、JPさんが2014年4月21日に投稿したポストが拡散されました。内容としては《昔なくした財布見つかった、コカイン入ってたけどばれてないかそれだけが心配》と、なくした財布のなかに薬物が入っていたことをほのめかすものでした。

現在、27歳のJPさんは当時、16歳の高校生だったと思われます。言うまでもなく、違法薬物に指定されているコカインの所持や使用は、罪に問われる可能性があります。とはいえ、誰でも見られるSNSで発信したことから“悪ふざけ”の可能性が高いと思われますが……」（前出・芸能記者）

11年前の“薬物匂わせ投稿”に関して、Xでは《犯罪をツイートするってすごい感覚やな》《どんだけ脇が甘いんだよ》《もうYouTuber無理でしょ》など、厳しい声が見受けられた（現在投稿は削除済み）。

お騒がせする人物は変わらないというわけか。