「きょう何つくろう？」にAIが寄り添う キッコーマン、LINEで会話型レシピ提案サービス開始
「きょうのごはん、何にしよう？」という日々の迷いに寄り添うため、キッコーマンが会話型AIを活用した新たなレシピ提案サービスを開始した。家庭の食卓を長年支えてきた知見を生かし、献立決めの負担軽減を目指す。
【画像】知ってる？キッコーマン公式キャラ「なあにちゃん」
キッコーマンが実施した調査によると、料理にまつわる家事のうち「献立を考えること」を面倒だと感じる人は57.0％と最も多く、食器洗いや下ごしらえを上回った。単一回答でも約3割が「最も面倒」と回答しており、献立決めが日常的な負担になっている実態がうかがえる。
こうした背景を踏まえ、同社は1月26日、LINE公式アカウント上で会話型AIエージェントを活用したレシピ提案サービス「みつかる♪きょうのごはん」の提供を開始した。冷蔵庫にある食材や調理時間、家族の好みなどを入力すると、AIが条件を解析し、レシピサイト「ホームクッキング」に掲載されている約9,000品の中から最適なメニューを提案する。
サービスの特徴は、検索ワードを考える必要がない点だ。「ピーマンと豚バラがある」「今日は10分で作りたい」といった曖昧な相談にも、公式キャラクター「なあにちゃん」との会話形式で応じる。キッコーマンは、友人に相談するような感覚で献立を決められることを目指したという。
近年、生成AIは業務効率化だけでなく、生活領域にも急速に広がっている。キッコーマンの今回の取り組みは、AIを「答えを出す存在」ではなく、「迷いに寄り添う相談相手」として位置づけている点が特徴だろう。
同社は1973年に電話によるレシピ紹介サービス「もしもしクッキング」を開始して以来、50年以上にわたり家庭の献立を支えてきた。冊子やウェブ、アプリへと形を変えながら続けてきたレシピ提案が、会話型AIという新たな形に進化した格好だ。
毎日の食事づくりを“義務”から少し軽やかなものへ。「みつかる♪きょうのごはん」は、デジタルの力で家庭の台所に寄り添う新たな試みとして注目されそうだ。
【画像】知ってる？キッコーマン公式キャラ「なあにちゃん」
キッコーマンが実施した調査によると、料理にまつわる家事のうち「献立を考えること」を面倒だと感じる人は57.0％と最も多く、食器洗いや下ごしらえを上回った。単一回答でも約3割が「最も面倒」と回答しており、献立決めが日常的な負担になっている実態がうかがえる。
サービスの特徴は、検索ワードを考える必要がない点だ。「ピーマンと豚バラがある」「今日は10分で作りたい」といった曖昧な相談にも、公式キャラクター「なあにちゃん」との会話形式で応じる。キッコーマンは、友人に相談するような感覚で献立を決められることを目指したという。
近年、生成AIは業務効率化だけでなく、生活領域にも急速に広がっている。キッコーマンの今回の取り組みは、AIを「答えを出す存在」ではなく、「迷いに寄り添う相談相手」として位置づけている点が特徴だろう。
同社は1973年に電話によるレシピ紹介サービス「もしもしクッキング」を開始して以来、50年以上にわたり家庭の献立を支えてきた。冊子やウェブ、アプリへと形を変えながら続けてきたレシピ提案が、会話型AIという新たな形に進化した格好だ。
毎日の食事づくりを“義務”から少し軽やかなものへ。「みつかる♪きょうのごはん」は、デジタルの力で家庭の台所に寄り添う新たな試みとして注目されそうだ。