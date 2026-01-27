中川翔子「寝起きすっぴんボサボサ頭」息子に絵本読み聞かせる姿公開「自然体な姿が良い」「等身大で好感持てる」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】歌手でタレントの中川翔子が1月25日、自身のInstagramを更新。寝起きのすっぴん姿で子どもに絵本を読み聞かせる様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「寝起きすっぴんボサボサ頭」双子兄に読み聞かせする姿
中川は「絵本読み聞かせにハマってます！」と書き出し、絵本や絵本を読み聞かせている様子など日々の子育ての写真を複数枚投稿。「寝起きすっぴんボサボサ頭で読み始めたからすみません」「すごく集中したりニコニコしてくれるから読み甲斐がある」とつづり、子どもを膝の上に載せて絵本を読み聞かせている穏やかな姿を公開している。
この投稿には「すっぴん可愛すぎる」「優しい表情が素敵」「親子の時間に癒やされる」「等身大で好感持てる」「自然体な姿が良い」「温かい気持ちになった」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「寝起きすっぴんボサボサ頭」双子兄に読み聞かせする姿
◆中川翔子、絵本読み聞かせに夢中
中川は「絵本読み聞かせにハマってます！」と書き出し、絵本や絵本を読み聞かせている様子など日々の子育ての写真を複数枚投稿。「寝起きすっぴんボサボサ頭で読み始めたからすみません」「すごく集中したりニコニコしてくれるから読み甲斐がある」とつづり、子どもを膝の上に載せて絵本を読み聞かせている穏やかな姿を公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「すっぴん可愛すぎる」「優しい表情が素敵」「親子の時間に癒やされる」「等身大で好感持てる」「自然体な姿が良い」「温かい気持ちになった」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】