Kis-My-Ft2、2025年アリーナツアー映像化決定 初回盤特典は名珍場面集・お土産交換会など
【モデルプレス＝2026/01/27】Kis-My-Ft2が、2025年6月より全国8都市24公演で24.9万人を動員した全国アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」の横浜アリーナ公演の模様を収録したLIVE DVD＆Blu-rayを、3月10日に発売することが決定した。
本ツアーは、2025年5月に発売され、Kis-My-Ft2のアルバムの中で過去最多売上枚数を更新した11枚目のオリジナルアルバム「MAGFACT」を引っ提げて開催されたもの。演出やセットリストはメンバーの二階堂高嗣が中心となって構成され、円形のムービングステージなどのダイナミックな機構や特効、照明演出も取り入れられた。リフターやアリーナ・スタンドを巡るトロッコでは、キスマイが観客のすぐ近くまで訪れるなど、最初から最後までワクワクが止まらないステージ構成となっている。
なお、映像を収録した8月10日はキスマイのCDデビュー日。当日はサプライズゲストとしてサンドウィッチマンも祝福に駆けつけ、「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」を共に披露し、会場は大きな歓声に包まれた。本編ラストの楽曲「CHEAT」（大沢伸一楽曲提供）では、ステージの花道をランウェイに見立てたファッションショーのような演出が展開され、メンバーの玉森裕太がプロデュースした華やかな衣装を身にまとい、会場を魅了した。
さらに、本作には横浜アリーナ公演のライブ本編映像に加え、各形態ごとに異なる特典映像も収録される。【初回盤A】には、ツアー準備から最終公演までの裏側に密着した長編ドキュメント映像のほか、各公演のTOUR MC集を収録。【初回盤B】には、ライブで訪れた地でメンバーそれぞれがお土産を購入・交換する「キスマイお土産交換会」や、「CHEAT」のワンカット撮影によるMovie Showとメイキングドキュメント、さらに「MAGFACT TOUR 名珍場面集」が収められる。
【通常盤】には、各メンバーのソロ映像を収録したマルチアングル映像5曲に加え、「A CHA CHA CHA」最終日のWアンコール映像、「TOUR メイキングオフショットムービー」を収録。各形態ともに豪華な内容となっている。（modelpress編集部）
※DVD／Blu-ray共通
・LIVE本編（2025／8／10 @横浜アリーナ公演収録）
Curtain call
FREEZE
Tonight
Luv Sick
Kiss魂
FIRE BEAT
Take Over
Glory days
HEARTBREAKER
Half Baked
Flamingo
ロリポップ
お疲れ様です！feat. サンドウィッチマン
C’monova
SHE! HER! HER!
AAO
Who’s gonna play?
メロディ
A CHA CHA CHA
SHINDO
Yummy,lovely,night
Shake It Up
Dancer Inter
Meramera
FIGHTERS
（MUSH UP）
・Dancing Star
・Girl is mine
・HANDS UP
・Crystal Sky
CHEAT
【ENCORE】
Luv Bias -another-
Everybody Go
Thank youじゃん!
・MAGFACT DOCUMENTARY MOVIE
Kis-My-Ft2が全力で挑んでいるTOURの裏側に密着
ライブ準備過程、初日の緊張感、リハーサルから全公演の裏側に密着。TOUR完走までを密着したここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像を収録。
・TOUR MC集
各アリーナ公演での厳選されたMC集を存分に収録。
※DVD／Blu-ray共通
・LIVE本編（2025／8／10 @横浜アリーナ公演収録）
※初回盤Aと同内容収録
・キスマイお土産交換会
「予算1万円のおこづかいでメンバーへのお土産を買いに行く！」というお題でソロの地方ロケを実施。実際に買ってきたお土産を交換会した撮り下ろしバラエティ企画。
・CHEAT 1cut Movie Show
・CHEAT 1cut Movie Show 撮影メイキングドキュメント
・MAGFACT TOUR 名珍場面集
TOURを通し、メンバーの全力が故に起きた？様々なハプニングや名場面＆珍場面を余すことなくまとめた。
・LIVE本編（2025／8／10 @横浜アリーナ公演収録）
※初回盤Aと同内容収録
・A CHA CHA CHA（最終日 Wアンコール）
ツアー最終公演9月14日、真駒内セキスイハイムアイスアリーナのWアンコールの「A CHA CHA CHA」を収録。
・マルチアングルLIVE映像
Curtain call
ロリポップ
メロディ
FIGHTERS
Luv Bias -another-
※各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像
※一部8月10日以外の公演分を使用しているものあり
・TOURメイキングオフショットムービー
ドキュメントには収まりきらなかったオフショット。
※DVD／Blu-rayの収録内容／特典映像は変更になる可能性あり
