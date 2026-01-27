夜のひと笑い・こう、復縁した恋人顔出しの密着動画が話題「可愛すぎる」「幸せオーラ全開」
【モデルプレス＝2026/01/27】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが1月26日、自身のInstagramを更新。相方・こうと、こうの恋人・ピンちゃんとのダンス動画を公開した。
【写真】26歳人気YouTuber「幸せオーラ全開」恋人と見つめ合い密着
いちえは「3人で踊った」とつづり、ダンス動画を投稿。いちえの前に、こうとピンちゃんが並んで座り、音楽に合わせてピンちゃんがこうの両頬に人差し指を添えたり見つめ合ったりするなど終始近距離で笑顔の仲睦まじい姿が収められていた。
この投稿は「見てて幸せな気持ちになる」「笑顔が素敵なカップル」「可愛すぎる」「幸せオーラ全開」と反響を呼んでいる。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
◆いちえ、こう＆ピンちゃんカップルとのダンス動画披露
◆いちえの投稿に「可愛すぎる」と反響
