第1子出産の日テレ郡司恭子アナ「大皿ドーンな献立が増えている今日この頃」手料理を複数公開「美味しそう」「盛り付けが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが1月26日、自身のInstagramを更新。手作りの家庭料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】産後の35歳日テレアナ「家庭的で素敵」野菜添えられた大皿料理
郡司は「おうちごはんまとめ」とし、食卓の写真を5枚投稿。「大皿ドーンな献立が増えている今日この頃です」とつづり、大皿にご飯とカレー、野菜や肉を添えた一皿や、そぼろに黄身を乗せたものにご飯とサラダを合わせたものなど彩りの良い食卓を披露している。
この投稿には「とても美味しそう」「盛り付けが綺麗」「家庭的で素敵」「真似したくなる」「お腹が空いた」「センスが良い」「料理上手なお母さんで憧れる」などの反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
◆郡司恭子、手料理を披露
◆郡司恭子の投稿に反響
