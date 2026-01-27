Kis-My-Ft2のアリーナツアー、DVD&Blu-rayが3・10発売 特典詳細も発表
Kis-My-Ft2が2025年6月より全国8都市24公演で24.9万人を動員した全国アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」。本ツアーの横浜アリーナ公演の模様を収録したLIVE DVD&Blu-rayが、3月10日に発売される。
【写真】サンドウィッチマンも駆けつけたライブ本編の模様
本ツアーは、2025年5月に発売されたKis-My-Ft2のアルバムの中で過去最多売上枚数を更新した11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げたツアーとなっている。
演出やセットリストはメンバーの二階堂高嗣が中心となり構成。円形のムービングステージなどダイナミックな機構や特効、照明の演出も取り入れられ、リフターやトロッコ（アリーナ・スタンド）ではキスマイがより観客の近くまで訪れるなど最初から最後までワクワクの止まらないステージ構成となっている。
また、映像を収録した8月10日は、キスマイのCDデビュー日。サプライズゲストとして、サンドウィッチマンもお祝いに駆けつけ「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」を一緒に披露。会場は大きな歓声に包まれた。
本編の最後の楽曲「CHEAT」（大沢伸一楽曲提供）では、ステージの花道をランウェイに見立てたファッションショーのような演出で、メンバーの玉森裕太がプロデュースした華やかな衣装を身に纏い会場を魅了する。
さらに、全形態に収録される横浜アリーナ公演のライブ本編の他に、各形態ごとに様々な特典映像が収録される。
「初回盤A」には、ツアーの準備過程から本番の最終公演まで裏側に密着し、ここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像のほか、各公演のTOUR MC集を収録。
「初回盤B」には、ライブで訪れた地でメンバーそれぞれお土産を購入、交換し合う場を収録した「キスマイお土産交換会」や、全編を通してワンカットで撮影された「CHEAT」のMovie Showとメイキングドキュメント、更にMAGFACT TOUR の名珍場面集を収録。
「通常盤」には、各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像5曲や「A CHA CHA CHA」最終日のWアンコール映像、「TOUR メイキングオフショットムービー」が収録される。
