アン・ボヒョン＆イ・ジュビン、遊園地での手繋ぎ＆うさみみショット公開「初めてのデート」 『スプリング･フィーバー』撮影風景に「ベストカップル」「本当に可愛い」
韓国俳優のアン・ボヒョンとイ・ジュビンが27日までに自身のインタグラムを更新。韓国ドラマ『スプリング･フィーバー』（英題：『Spring Fever』）での手繋ぎオフショットを公開した。
【写真】かわいい…アン・ボヒョン＆イ・ジュビンの手繋ぎ2ショット
本作は、同名のウェブ小説が原作。辛い出来事を経験し、心に傷を負ったまま田舎町に赴任してきた高校教師ユン・ボム（演：イ・ジュビン）と、純愛を胸に秘めた熱血な田舎の青年で、ボムに向かって突き進む予測不能な男ソン・ジェギュ（演：アン・ボヒョン）のロマンティックコメディー。
アン・ボヒョンは「ジェギュとボムさんの初めてのデート」のコメントで、メリーゴーランドの前での手繋ぎショットや海辺、牧場でのショットを掲載。また、ワイヤーに吊られている撮影風景も公開した。
イ・ジュビンは「あの1日が一生の365日だったら」のコメントと共に、手繋ぎショットや遊園地での楽しそうなオフショットを公開した。
この投稿にファンからは「甘い関係が癒やされる」「2人は本当に可愛い」「毎週楽しみに観ています」「撮影を楽しんでいるのを見てうれしい」「現実にカップルになってほしい」「お似合いだね！ベストカップル」と反響が集まっている。
■『スプリング･フィーバー』作品情報
英題：『Spring Fever』
配信日：1月5日 午後10時30分
エピソード数：全12話
配信：Prime Videoで独占配信 毎週月曜・火曜に1話ずつ配信
