モスバーガー、あす28日からの“保存版”新メニュー表を公開 2種類のとり竜田バーガーなど4品の期間限定と新メニューが登場
モスバーガーの公式Xが27日に更新され、あす28日からの新メニュー表が公表された。
【写真】3種の期間限定メニューが新登場！公開された“保存版”新メニュー表
同日より期間限定で発売される「ガーリックトマトのとり竜田バーガー 〜国産クリームチーズ〜」、「和風旨だれのとり竜田バーガー 〜くし切りレモン添え〜」（〜3月中旬まで）、「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」（〜5月中旬まで）が新たに登場。また、合わせてイートイン限定の「ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」（定番）も販売開始される。
メニュー表を高画質で公開し、「いつでも見られるように保存してゆっくりご覧くださいね」と呼びかけている。
