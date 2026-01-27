IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第57回が放送され、東広島市にあるIMP.ファンがオススメするパン屋を訪れた。

椿はペンネーム“ルン”という視聴者から送られた「愛媛在住椿くん推しのPINKY.（ファンネーム）です。オススメのパン屋さんは東広島市にある『あすなろベイキングカンパニー土与丸本店』さんです」というメッセージを紹介。

これに対し、椿は「ついに県外からのお便りがきましたけれども、ルンさんありがとうございます！椿くん推しのPINKY.ですってお便りも初めてですよね！気分ルンルンですよ、ルンさんのおかげで本当に」と開始早々上機嫌な様子。今回訪れた「あすなろベイキングカンパニー」では常時約150種類のパンを販売しており、セット売りも多く様々な種類のパンをお得に楽しめるようになっている。

椿が人気NO.1パン予想の“ご褒美”として選んだのが、人気の「牛筋カレーパン」。ご褒美をゲットするために、仕上げにさくらんぼ洋酒の自家製シロップを使用した「発酵バターのクロワッサン」、フランス産の高級塩がポイントの「塩パン」、フランスパン生地のクロワッサンでオーナーがカリフォルニアで食べたパンと朝食の風景をイメージして作ったという「カリフォルニアの朝」の中からNO.1予想に挑戦。

ここまでの予想通算勝率は5割。「クロワッサンのバターの香りが広がる感じとさくらんぼのシロップの相性もすごく良かったですし」「そしてカリフォルニアの朝、ネーミングで手に取る方も多いんじゃないかなっていう」とコメントし、人気NO.1は「カリフォルニアの朝」と予想した。

結果は第2位から発表、2位は「カリフォルニアの朝」、第3位「塩パン」、第1位は…「発酵バターのクロワッサン」で正解とならず「終わった…2位なんですね。3位も1位も何でもいい！」「2位がカリフォルニアの朝ということで…僕1位だと思いますけどね」と話すと、あすなろのオーナーは「もう1位と思ったら1位だと思います！」とフォローを入れた。

これに対し、椿が「1位と思ったら1位ということはご褒美…」とおねだりするとオーナーから「ダメです！」とすかさずNGが出された。最後に「正解することはできなかったんですけど、このコーナーを通してあすなろの木のように僕も大きくなっていきたいと思います」と締めくくり、通算成績は28勝29敗となった。（トピクル取材班）