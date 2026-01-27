Áû²»¤ä°½¡¢¤µ¤Ó¤ÎÈï³²Â³¤¯¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬´ÙË×»ö¸Î¤«¤é1Ç¯
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇºòÇ¯1·î¡¢¸©Æ»¤¬Âçµ¬ÌÏ´ÙË×¤·¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ï28Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ïº£¤âÉüµì¹©»ö¤Î½Åµ¡¤¬Áû²»¤ò¶Á¤«¤»¡¢²¼¿å¤«¤é½Ð¤ëÎ²²½¿åÁÇ¤Î°½¤¬Éº¤¤¡¢¶âÂ°¤µ¤Ó¤ÎÈï³²¤â¡£¸©¤Ï¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¤Ë°ìÎ§¤Î¶âÁ¬Êä½þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Êä½þÆâÍÆ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ê¤É¤«¤é¿½ÀÁ¿ô¤ÏÌó67¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊä½þ¤Ï¼Â¾ð¤Ë±è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤àÌÚ²¼»Ë¹¾¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï27Æü¡¢¿½ÀÁ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¸å¡¢¼«Âð¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¶âÂ°ÉôÊ¬¤Ë¤µ¤Ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Î²²½¿åÁÇ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀ¸³è¤Î¶ìÏ«¤ò¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Èï³²¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¸½¾ì¤«¤éÌó200¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë½»¤à419À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç5Ëü±ß¡¢²ÈÂ²¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë2Ëü±ß¤òÊä½þ¤¹¤ë¤È·èÄê¡£°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤â°ìÎ§10Ëü±ß¤òÊ§¤¦¡£
¡¡¸©Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸½¾ì¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ê¤É¤ÇÈï³²¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢°ìÎ§¤Î¶â³Û¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£