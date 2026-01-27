【ソウル＝仲川高志】東京都新宿区のＪＲ新大久保駅で２００１年、線路に落ちた男性を助けようとして、韓国人留学生の李秀賢（イスヒョン）さん（当時２６歳）らが亡くなった事故から、２６日で２５年となった。

李さんの両親への弔慰金などをもとに設立された奨学会はアジアから日本への留学生約１３００人を支援してきた。李さんの母、辛潤賛（シンユンチャン）さん（７５）は２０日、釜山（プサン）市内で読売新聞の取材に応じ、「私がこの世を去った後も奨学会の活動を続けてほしい」と語った。取材での主なやりとりは次の通り。

――李さんを亡くされてから２５年がたった。

当初は現実を受け止められず、気持ちの整理もつきませんでしたが、日本の皆さんの温かい励ましのおかげで今まで生きてこられました。気持ちをしっかり保つことができました。

日本人や韓国人から数え切れないほどのお手紙をいただきました。ある日本人の方は、韓日関係改善の契機となったという意味で、「息子さんは外交官１００人が取り組んでもできない仕事をした」という内容のお手紙をくださいました。また、日本に留学中の韓国人の女子学生からの「いつも自分はひとりぼっちだったが、事故後、日本人が皆、温かく接してくれるようになった」という内容のお手紙も印象に残っています。多くの方々が秀賢のお墓参りをしてくださったこともあわせて、心から感謝しています。

――０２年１月、両親や日本人有志からの寄付金を元に、アジアから日本への留学生を対象に奨学金を支給する奨学会を設立した。

奨学会はこれまでに１２９４人の留学生に奨学金を支給しました。秀賢は生前、韓日の架け橋になろうと一生懸命日本語を学んでいました。同じ志を持つ若者を、応援したい。秀賢が願っていた韓日の友好に関わることを、私が今こうして行っていることに、非常に大きなやりがいと誇りを感じています。毎年秋に日本で開かれる奨学金授与式には私も出席し、あいさつするとともに、学生たち一人一人と話し、握手します。そのたびに「夢をかなえてほしい」と、祈るような気持ちになります。

――奨学会は、韓国人だけではなく、他のアジアの国の学生にも門戸を開いている。

そこに大きな意味があります。アジアには、韓国以外にも日本に統治された地域があります。日本との間で痛ましい過去を共有している地域です。日本で学んだ若者たちが日本と母国との架け橋になり、平和な関係を築いていってほしい。

――一緒に活動を続けてこられた夫の李盛大（イソンデ）さんを２０１９年に亡くされた。

喪失感は大きかったです。私も年を取りました。いつかこの世を去ると思います。でも、この奨学会は、ずっと続けてほしい。韓日友好の象徴的存在になっているからです。地元の釜山市の区会議員や歴史家の方々からは、韓日友好の増進に向けて、「李秀賢記念館」を設立してはどうかというアイデアをいただいています。設立に向けては課題も多いですが、私の生が続く限り、やるべきことをやっていきたいと思います。

――秀賢さんが亡くなった２００１年以降、日韓は歴史問題を巡り対立したこともあった。

韓日が対立していた時期に秀賢が生きていたら、とても胸を痛めたでしょう。両国の政治指導者には、こじれる前にきちんと向き合って、困難を乗り越えていってほしいと思います。一方、過去にこだわってばかりでもいけません。秀賢は日本留学中、一時帰国した際に、私に「お母さん、日本は学ぶことがたくさんある国だよ。韓国が日本との過去に執着していると、両国が損をすると思うよ」と話していました。

――近年、日韓は良好な関係にある。

私もうれしいし、秀賢も喜んでいるはずです。これからも韓日両国が前向きに発展していくことを祈っています。