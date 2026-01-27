この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【いきなり残念な点も?!】新型エクストレイル ロッククリーク納車! 内装･外装レポート! キャニオンベージュがカッコ良い! Gグレードと比較して劣る装備は? | NISSAN X-TRAIL 2026」と題した動画を公開。マイナーチェンジされた日産 新型エクストレイルの特別仕様車「ロッククリーク」を納車し、内外装を詳細にレビューした。



ワンソクTube氏は、マイナーチェンジ前は最上級グレードの「G」を所有。今回はあえてアウトドア志向の特別仕様車「ロッククリーク」を選択したという。同氏はまず、ロッククリーク専用カラーの「キャニオンベージュ」を「いかにもオフローダー感のある色でカッコ良い」と絶賛。専用デザインのフロントグリルやブラックアウトされたパーツ、ラバレッドのアクセントカラーなど、外観の魅力を高く評価した。



一方で、以前所有していたGグレードと比較し、装備面で劣る「残念な点」も率直に指摘。具体的には、アダプティブハイビームやパノラミックガラスルーフ、BOSEサウンドシステムなどがロッククリークでは選択できない点を挙げた。さらに、今回のマイナーチェンジでフォグランプが廃止され、Gグレードに搭載されていた後席独立温度調整機能を持つトリプルゾーンエアコンがデュアルエアコンへと変更された点にも触れ、一部装備のグレードダウンを惜しんだ。



内装についても、ロッククリーク専用の防水シートを評価しつつ、シートベンチレーションが非採用であることや、アンビエントライトがない点をマイナスポイントとして挙げている。こうした比較から、ロッククリークはワイルドなデザイン性を追求する代わりに、一部の先進・快適装備を割り切ったモデルであると分析した。



結論として、同氏は新型エクストレイルを選ぶ上で、見た目の力強さや個性を重視するなら「ロッククリーク」、先進装備や快適性を求めるなら「G」グレードという、明確な選択基準を示した。今回のマイナーチェンジでは、Google搭載ナビの採用やリアウィンカーのLED化など改善点もあるものの、一部装備のグレードダウンも存在するため、購入検討者は自身の価値観と照らし合わせて慎重に選ぶべきであると締めくくった。