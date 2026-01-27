“幻の美女”ちゆう「昔からコンプレックスだった」グラマラスなボディライン披露「唯一無二」「曲線美に見惚れる」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】“幻の美女”として注目を集めるちゆうが1月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートでのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】幻の美女「唯一無二のボディライン」タイトなオフショル姿
ちゆうは「骨盤周りが大きいのが昔からコンプレックスだったけど、今となっては大好きなボディラインの一部」という言葉とともに、自身のソロショットを投稿。グレーのオフショルダーのミニ丈トップスにジーンズ、フェイクファーのアウターというコーディネートで、チラリと見える色白のウエストと、グラマラスなボディラインが際立っている。
この投稿には「コンプレックスを強みに変える姿が素敵」「曲線美に見惚れる」「着こなしが完璧」「すべてが美の女神すぎる」「唯一無二のボディライン」「自信に満ちた表情が輝いてる」「理想的なメリハリボディ」「うっとりするほど綺麗」「目が釘付け」などと反響を呼んでいる。
TikTokを中心にSNSで話題に。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で開設したファンクラブは常にトップクラスの人気を誇っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆幻の美女・ちゆう「コンプレックスだった」ボディライン披露
◆ちゆう プロフィール
