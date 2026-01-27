広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ「足が結局運動部」美脚輝くミニスカコーデ披露「全身バランスが神」「健康的で美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが1月26日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のコーディネートを公開した。
【写真】カープ小園選手の23歳美人妻「全身バランスが神」美脚スラリのミニスカ姿
渡辺は「足が結局運動部」とつづり、コーディネート写真を投稿。グレーのジャケットと同色のミニスカート、白のルーズソックスを着用し、スラリとした美しい脚が輝くショットを披露した。また、室内でスイーツを前にポーズを決める写真なども載せている。
この投稿は「全身バランスが神」「脚が長い」「健康的で美しい」「スタイル抜群」と反響を呼んでいる。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
