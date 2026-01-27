スシローのひなまつり限定「海鮮ひなちらし」登場、1人前950円〜

寿司チェーン「スシロー」は、ひなまつりに向けた持ち帰り限定商品「華やか 海鮮ひなちらし」の予約受付を行っている。価格は店舗によって異なり、1人前が税込950円〜、3人前が税込2,850円〜。

予約は店頭・電話・ネットで受け付けており、各店舗の販売可能数に達し次第、受付終了となる。販売店舗は全国のスシローで、販売期間（商品引き渡し）は2月18日から3月3日まで。

【この記事のすべての画像(4点)を見る】スシロー「華やか 海鮮ひなちらし(1人前)」、自宅で自分好みの手巻き寿司が作れる「スシロー手巻セット」など

毎年ひなまつりの時期に登場する人気商品で、2026年も販売が決定。まぐろやサーモン、えび、いくらをはじめとする全16種類の具材を使用し、ひなまつりにふさわしい華やかな見た目に仕上げた。サイズは、1人前と家族や複数人で楽しめる3人前の2種類を用意している。

「華やか 海鮮ひなちらし」（1人前・3人前）は、いずれも共通の具材構成。

具材は、まぐろ、サーモン、いか、ほたて貝柱、煮あなご、えび、たまご、ねぎまぐろ、いくら、数の子バラコ、ずわいがに、きゅうり、大葉、中具（しいたけ・かんぴょうの甘煮）、錦糸玉子、桜でんぶの全16種となっている。

■ホームパーティーにおすすめの手巻セットも

またスシローは、「華やか 海鮮ひなちらし」とあわせて、「スシロー手巻セット（のり付）」（税込2,300円〜）もおすすめしている。スシローの人気ネタ10種を詰め合わせ、自分好みの手巻き寿司が作れる持ち帰り限定セットだ。

◆スシロー手巻セット（のり付）内容

まぐろ、サーモン、いか、ほたて貝柱、うなぎ、えび、たまご、ねぎまぐろ、いくら、ツナサラダ、きゅうり、大葉。

【画像】スシロー手巻セット（のり付）

スシローは「ひなまつりという華やかな“ハレの日”に、『華やか 海鮮ひなちらし』とともに、家族や友人とのパーティーを楽しんでほしい」とコメントしている。