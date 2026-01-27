「実家で産まれた子猫6匹に、ギンちゃん一斉に唸られてる」



【写真】子猫たちにシャーされて…キョトンとなった猫さん

そんな一文とともに投稿された動画が、Instagramで注目を集めた。



ケージの中にいる1匹の猫に向かって、6匹の子猫たちが一斉に「シャー！」と威嚇する、まるで大合唱のような光景。驚くほどの迫力とは裏腹に、どこか間の抜けた可愛らしさがあり、「これは笑う」「唸り声が可愛すぎる」とコメントが相次いだ。



投稿したのは、秋田出身・仙台在住の shiho さん。動画の主役は、相棒のギンちゃん（男の子）だ。



初対面で起きた「一斉威嚇」の瞬間

動画を撮影したのは、ギンちゃんと子猫たちの“初対面の日”。就寝時、いつも通りケージに入れるタイミングで、眠っていたギンちゃんがふいに歩き出した。



「その瞬間、子猫たちがびっくりしたみたいです（笑）」



6匹の子猫たちは一斉に威嚇。一方のギンちゃんは、動じる様子もなく、どこかきょとんとした表情だった。



「ケージの中で暴れたり走ったりするかと一瞬ヒヤヒヤしましたが、お互い距離を取りながらの精一杯の威嚇で、思わず笑ってしまいました」



てんかんと脳障害を抱えるギンちゃん

実はギンちゃん、てんかんを持ち、脳障害がある猫だ。2023年7月に暮らし始めてから1週間ほどで発作を起こし、そのままshihoさんが面倒を見ることになった。



「発作が頻繁で、日に日にひどくなり、爪や歯が折れたり、ぶつけて歩けなくなったこともありました」



現在は目が見えず、ジャンプや喉を鳴らすことも難しい。それでも、shihoさんは日々、ギンちゃんに話しかけ、状況を伝えるようにしているという。



「テレビの音には気をつけていますし、なるべく声をかけて安心させています。今回も、子猫がいることは理解していたと思いますが、負担になるとは感じませんでした」



2日後、子猫たちの態度が激変

動画の後、子猫たちは2日ほど威嚇を続けていた。しかし、「無害」だと分かった途端、その態度は一変する。



「寝ているギンの上を走ったり、ギンのご飯を食べに来たり…。すっかり警戒心がなくなっていて、見ていて和みました」



コメント欄では、「後ろのキジトラちゃん、ママ？」という声も多かったが、キジトラ猫は子猫たちのお母さん。ギンちゃんとの直接的な関係性はないものの、同じ空間で争うことなく過ごしているという。



「できないこと」が増えても、感じられる幸せ

ギンちゃんとの生活は、決して楽なものではなかった。



「普通の猫ちゃんができることが、少しずつできなくなっていくのは辛かったです」



それでも、甘える表情や小さな感情表現を見せてくれる瞬間が、shihoさんの心を支えている。



「ギンちゃんが頑張って生きている姿を見ると、全部が些細なことに思えて、前向きに暮らせるようになりました」



「きっと、いいお兄さんになる」

動画には、「きっといいお兄さんになる」「みんな一緒にいられて幸せ」という声も寄せられた。最初は“うなられ役”だったギンちゃんだが、今では子猫たちにとって、すっかり安心できる存在のようだ。



一斉威嚇から始まった出会いは、笑いと優しさに包まれた日常へ。その光景は、猫たちが教えてくれる“共存のかたち”を、そっと映し出している。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）