子猫6匹が「一斉にシャー！」初対面の“まさかの展開”に猫さんは？ その後どうなった？
「実家で産まれた子猫6匹に、ギンちゃん一斉に唸られてる」
そんな一文とともに投稿された動画が、Instagramで注目を集めた。
ケージの中にいる1匹の猫に向かって、6匹の子猫たちが一斉に「シャー！」と威嚇する、まるで大合唱のような光景。驚くほどの迫力とは裏腹に、どこか間の抜けた可愛らしさがあり、「これは笑う」「唸り声が可愛すぎる」とコメントが相次いだ。
投稿したのは、秋田出身・仙台在住の shiho さん。動画の主役は、相棒のギンちゃん（男の子）だ。
初対面で起きた「一斉威嚇」の瞬間
動画を撮影したのは、ギンちゃんと子猫たちの“初対面の日”。就寝時、いつも通りケージに入れるタイミングで、眠っていたギンちゃんがふいに歩き出した。
「その瞬間、子猫たちがびっくりしたみたいです（笑）」
6匹の子猫たちは一斉に威嚇。一方のギンちゃんは、動じる様子もなく、どこかきょとんとした表情だった。
「ケージの中で暴れたり走ったりするかと一瞬ヒヤヒヤしましたが、お互い距離を取りながらの精一杯の威嚇で、思わず笑ってしまいました」
てんかんと脳障害を抱えるギンちゃん
実はギンちゃん、てんかんを持ち、脳障害がある猫だ。2023年7月に暮らし始めてから1週間ほどで発作を起こし、そのままshihoさんが面倒を見ることになった。
「発作が頻繁で、日に日にひどくなり、爪や歯が折れたり、ぶつけて歩けなくなったこともありました」
現在は目が見えず、ジャンプや喉を鳴らすことも難しい。それでも、shihoさんは日々、ギンちゃんに話しかけ、状況を伝えるようにしているという。
「テレビの音には気をつけていますし、なるべく声をかけて安心させています。今回も、子猫がいることは理解していたと思いますが、負担になるとは感じませんでした」
2日後、子猫たちの態度が激変
動画の後、子猫たちは2日ほど威嚇を続けていた。しかし、「無害」だと分かった途端、その態度は一変する。
「寝ているギンの上を走ったり、ギンのご飯を食べに来たり…。すっかり警戒心がなくなっていて、見ていて和みました」
コメント欄では、「後ろのキジトラちゃん、ママ？」という声も多かったが、キジトラ猫は子猫たちのお母さん。ギンちゃんとの直接的な関係性はないものの、同じ空間で争うことなく過ごしているという。
「できないこと」が増えても、感じられる幸せ
ギンちゃんとの生活は、決して楽なものではなかった。
「普通の猫ちゃんができることが、少しずつできなくなっていくのは辛かったです」
それでも、甘える表情や小さな感情表現を見せてくれる瞬間が、shihoさんの心を支えている。
「ギンちゃんが頑張って生きている姿を見ると、全部が些細なことに思えて、前向きに暮らせるようになりました」
「きっと、いいお兄さんになる」
動画には、「きっといいお兄さんになる」「みんな一緒にいられて幸せ」という声も寄せられた。最初は“うなられ役”だったギンちゃんだが、今では子猫たちにとって、すっかり安心できる存在のようだ。
一斉威嚇から始まった出会いは、笑いと優しさに包まれた日常へ。その光景は、猫たちが教えてくれる“共存のかたち”を、そっと映し出している。
