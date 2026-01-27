ナンバープレートでお金持ちだと思う首都圏の地名ランキング！ 2位「品川」を抑えた1位は？【2025年調査】
車のナンバープレートに刻まれる地名には、その土地のイメージや雰囲気が色濃く反映されます。特に「お金持ちそう」と感じさせる地名は、地域の歴史や街並み、高級感のある暮らしの印象と結びつき、周囲に一目置かれる存在として注目を集めています。
All About ニュース編集部は9月22〜23日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う首都圏の地名ランキングを紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「外車が多い、タワマン住みの人が多そう、CMでよく見る、など、ステータスシンボルとしての印象が強いから」（50代男性／広島県）、「家賃が高い地域で、品川ナンバーを見るとみんなお金持ちだと言うため」（20代女性／東京都）、「高級住宅街や企業オフィスが多く、富裕層のイメージが強いから」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「地価も高く、物価も高いので、お金持ちじゃないとこの地区には住めないと思うからです」（60代女性／福岡県）、「おしゃれな町のイメージが強く、家賃や物価も高そうなのでそこに住んでる人はお金持ちだと思う」（30代女性／千葉県）、「ビジネスで成功した人や芸能人が住んでいそう」（60代女性／滋賀県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：品川（東京都）／148票2位は東京都の「品川」でした。山手線をはじめ複数路線が乗り入れる交通の要所でありながら、都心に隣接する閑静な住宅街も多い品川エリア。オフィス街と高級住宅街が混在するこの地域は、都内でも有数の洗練された都市生活を象徴しています。近年では再開発も進み、国際的なビジネス拠点としての顔も持つなど、「お金持ちのナンバー」としてのイメージが強いようです。
1位：世田谷（東京都）／150票1位に輝いたのは、東京都の「世田谷」でした。東京23区の中でも屈指の高級住宅地として知られ、著名人や富裕層が多く住む地域として全国的に認知されています。緑が多く、落ち着いた街並みに加え、教育・医療環境の充実度も高いことから、生活の質の高さがうかがえるエリアです。そのため「世田谷」ナンバーには、品のある豊かさや上質な暮らしを象徴するイメージが定着しているようです。
