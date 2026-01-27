「しんどかった」39歳女性が“残り湯洗濯”をやめた理由「節約できている実感もなかったし、何より…」
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、39歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：39歳女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート
職業：製造業
世帯年収：900万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない
お風呂の水を流すのがもったいなくて水道代の節約で失敗した39歳の女性。節約のきっかけを「お風呂の水を綺麗なまま毎日流すことがもったいなく感じたんです」と語ります。
女性はお風呂の残り湯をすくって洗濯機に移し再利用しました。しかし、結果は予想外のものに……。
「水をこぼしたときの後始末が大変でやめました。労力と時間が無駄に思えてしまって……」
節約は長続きできる準備をしてから「節約できている実感もなかったし、何よりこぼしてしまった後の片づけがしんどかったです」と女性は苦笑い。
「節約は、きちんと長続きできる準備を事前にしてから始めるべきですね」とコメントしています。
