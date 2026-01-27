豪華な最高級モデルも補助金でオトクに！

2026年1月16日に発売されたスズキの新型電気自動車「e-VITARA（eビターラ）」は、同社が本格的に電動化時代へ踏み出したことを明確に示す一台として注目を集めています。

国内では充電インフラの整備が急速に進み、EV購入への心理的なハードルが下がりつつある中で、扱いやすさと実用性を重視してきたスズキらしい選択肢として、多くの関心を集めています。なかでも最も高価な仕様とは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

eビターラは2024年11月にイタリア・ミラノで世界初公開され、その後欧州を中心に情報が発信されてきました。

生産はインドで行われ、世界100以上の国と地域への展開が予定されているグローバルモデルです。

小型車づくりで培ってきたノウハウを土台に、EV専用の新開発プラットフォーム「HEARTECT-e」を採用し、軽量化と高剛性を両立させている点が大きな特徴です。

駆動系にはモーターやインバーターなどを一体化したeAxleを用い、コンパクトながら効率の高い構成を実現しています。

バッテリー容量は49kWhのXグレードと61kWhのZグレードが用意され、Zには2WDと4WDが設定されています。

なかでもZ 4WDはシリーズの頂点に位置づけられ、性能と装備の両面で最も充実した仕様となっています。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmと、日本の道路環境でも扱いやすい寸法です。

一方で最低地上高は185mmを確保しており、SUVらしい走破性も備えています。最小回転半径が5.2mに抑えられているため、狭い駐車場や住宅街でも取り回しの良さを実感できるでしょう。

外観は先進性と冒険心を融合させたデザインが与えられ、18インチアルミホイールが足元を引き締めます。

ボディカラーは全5色で、その多くがブラックルーフとのツートーン仕様となっており、都会的で洗練された印象を与えます。

室内では大型ディスプレイを横並びに配置したインパネが目を引き、デジタル感の強いコックピットを形成しています。

アンビエントライトは12色から選択可能で、夜間のドライブを上質に演出します。装備面も充実しており、シートヒーターやステアリングヒーター、電動パーキングブレーキなどが全車標準です。

Zグレードではガラスルーフやプレミアムオーディオが加わり、快適性がさらに高められています。

走行性能では、Z 4WDに搭載される前後2モーターによって135kWの最高出力と307Nmの最大トルクを発揮します。

電動4WDシステム「ALLGRIP-e」は路面状況に応じて駆動力を制御し、日常からアウトドアまで安心感のある走りを提供します。航続距離はWLTCモードで472kmと実用十分で、急速充電にも対応しています。

価格（消費税込み）はZ 4WDで492万8000円ですが、補助金を活用することで実質的な負担は抑えられます。

2026年1月1日から3月31日までの登録分では、国のCEV補助金として127万円が交付されます。

これに加えて、自動車重量税が免税となるエコカー減税により約3万円の軽減、翌年度の自動車税が概ね75％軽減されるグリーン化特例によって約1万8500円の優遇が受けられます。

これらを合計すると、補助金・優遇税制の総額は約131万8500円となり、購入時の負担を大きく抑えることができます。

価格と性能、そして手厚い支援制度を背景に、eビターラは「現実的に選べる本格EV」として、日本市場において存在感を高めていくことが期待されています。