¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢WBC¤ÇÂÐÀïÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Ë¡Ö¶²ÉÝ¡×¤â¡Ö·ù¤Ê¹¶·â¤·¤¿¤¤¡×
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£2023Ç¯¤ËÂ³¤2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿WBC¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Á°²ó¤È°ã¤¦¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¡×¤Èº£Âç²ñ¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÏÁ´7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÊÂ¤ÖÂç²ñ¥È¥Ã¥×9ÆÀÅÀ¤È³èÌö¤·À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤âÂçÃ«¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÏ¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤ÇÀï¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡ÊÆ±¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ÈÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¥×¡¼¥ëÆÍÇË¸å¤ÎÂÐÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¶áÆ£¤Ï¡Öµå¤ÎÂ®¤µ¤È¤«¤è¤ê¡¢ÁêÅö¡Ê¿ÈÄ¹¤¬¡Ë¤Ç¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢Ä¹ÂÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç·ù¤Ê¹¶·â¤ò¤·¤Æ2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«¤é¤ÎÄ¹½ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ¹âÊö¤ÎÅê¼ê¿Ø¤òÂÇ¤ÁÊø¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£