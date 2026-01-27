¡Ö¥¯¥ï¥Þ¥ó¤ÎÂ©»Ò¡©¡×·¬Ìî¿®µÁ¡¢27ºÐ¼¡ÃËà´é½Ð¤·á¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÃËÁ°¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡¡Ö¥Ð¥«ÅÂÍÍ¡×¤Î²ÈÏ·Ìò¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥È¥é¥ó¤Ú¥Ã¥¿¡¼¤Î·¬Ìî¿®µÁ(68)¤¬27ºÐ¼¡ÃË¤ò´é½Ð¤·¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¡ÃË ·¬Ìî¾½Õ 27ºÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡Happy Birthday Masaharu¡¡You only live once, so live without regrets.¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥å¥í¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¥Ë¥«¥à¡¢¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î·¬Ìî¾½Õ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤¡¡Á¡×¡Ö¤Þ¤¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤«¤é¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡©¤Û¤ó¤È¤Ë¥¯¥ï¥Þ¥ó¤ÎÂ©»Ò¡©»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿ÆÉã¤Ë¤Ë¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¯¤ï¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤ä¡¼¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÃËÁ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·¬Ìî¤Ï2021Ç¯3·î28Æü¤Ë14»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¸øÉ½¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¤¿¡£25Ç¯¤Ë45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼¡ÃË¤Î¾½Õ¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö´Æ»¡°åÄ«´é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2019Ç¯¡Á¡Ë¤Ë·º»öÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£