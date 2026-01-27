斎藤工、18歳の新星・望月春希に衝撃「この出会いが人生のターニングポイント」 はるな愛の原点を描く『This is I』で主演
俳優の斎藤工が27日、都内で行われたNextのラインナップ発表会『Next on Netflix 2026』に参加。本作で主人公を演じる望月春希との出会いに衝撃を受けたと明かした。
【集合ショット】仲良し！ハートポーズをする斎藤工＆松本優作監督ら
斎藤は2月10日から世界独占配信されるタレントのはるな愛の実体験をもとにした映画『This is I』に出演。本作は、「アイドルになりたい」という夢を抱き続けた一人の少年・ケンジ（後のアイ）が、一人の医師・和田耕治と出会い、自身の人生を切り開いていくストーリー。斎藤はケンジの人生の大きな転機をもたらす実在の医師・和田耕治役を演じている。
斎藤は、本作のメガホンを取った松本優作監督とともにトークセッションに登場。斎藤は本作について「今生まれるべきプロジェクトだと。世相と未来に向けた作品に出合わせていただいた。意味深いテーマ、素晴らしい作品にかかわれたことをうれしく思っています」と出演したことの喜びを語った。
また主人公を演じるのは、オーディションで選ばれた18歳の新星・望月春希。トランスジェンダー当事者を含む多様な応募者の中から、繊細な感情表現が高く評価された。望月について斎藤は「望月さんと対峙して、お芝居をする上で、この出会いが自分の人生のターニングポイントだったと思える瞬間がありました」とその演技力を絶賛。松本監督も「言葉にできないエネルギーがすごかった」と語る。またはるな愛も望月の演技を見て号泣していたと明かした。
本作は、はるな愛の著書『素晴らしき、この人生』（講談社）と、和田耕治・深町公美子共著『ペニスカッター 性同一性障害を救った医師の物語』（方丈社）を原案に、性別適合手術がタブーとされていた時代に、夢を追いかけた主人公の葛藤と再生の軌跡、そして人生に大きな転機をもたらした医師との出会いを描く。
