人気ミュージカル「アニー」（４月２５日〜５月１１日 新国立劇場中劇場＝報知新聞社後援）の製作発表会見が２７日、都内で行われ、アニー役の下山夏永らが出席した。

舞台は１９９３年のニューヨーク。世界大恐慌直後で、誰もが希望を失っている中、たくましく生きる１１歳の少女・アニーの活躍を描く。

今年で日本上演４１年目を迎え、来場者数も２００万人っを突破するなど長く愛され続けている作品。初舞台で初主演の下山は「（名前を）呼ばれると思っていなくて夢が現実か分からなくなった。１週間くらいずっと信じられない気持ちで過ごしてました」と当時を振り返った。

演出家の山田和也氏は「すごく自然に演じることができる。気持ちに伝わってくるのでそこが素敵かなと思った」と絶賛。下山も「山田さんからみずみずしさがいいと言ってもらったので、それを生かしながら自然に演じたい」と気合を入れた。

会見後には同じくアニー役を演じる牧田花と２人で「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」を熱唱。伸びやかで透き通るような歌声を会場中に響かせた。