今年春に始まる英歌手ハリー・スタイルズ（３１）のワールドツアー「Ｔｏｇｅｔｈｅｒ， Ｔｏｇｅｔｈｅｒ」のチケットが先行販売されたが、その高額な価格設定にファンは悲鳴を上げ、中には「ツアーをボイコットする」と宣言する声も出ている。

元ワン・ダイレクションのスタイルズは先週、今年５月から１２月にかけてアムステルダム、ロンドン、サンパウロ、メキシコシティ、ニューヨーク、メルボルン、シドニーで計約５０公演を行うツアーの概要を明らかにした。

うち、アムステルダムとロンドン、ニューヨーク公演については先行発売が始まり、アムステルダム公演では最安値となる着席チケットでも７４・０５ユーロ（約１３６００円）で、アリーナチケットは８２８・６２ユーロ（約１５万２０００円）。ロンドン・ウェンブリー・スタジアムも７２・９５ポンド（約１万３３９０円）から７２５・４５ポンド（約１３万３１５０円）となっている。

さらに、米国で唯一の公演場所となるニューヨーク・マディソン・スクエア・ガーデンで は３０公演を予定し、座席チケットは最高１１７９・４０ドル（約１８万２０００円）に設定されている。

そのため、多くのファンは待望のステージ復帰に歓喜したもの、チケットの高額さに驚き、「そもそもチケットが高くて買えない」という声も上がっている。また、ソーシャルメディアではスタイルズを「ひど過ぎる」「強欲の極み」などと猛批判。あるファンはネット掲示板レディットに「だからツアーをボイコットする」と不満を漏らした。