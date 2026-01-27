人気ミュージカル「アニー」（４月２５日〜５月１１日 新国立劇場中劇場＝報知新聞社後援）の製作発表会見が２７日、都内で行われ、アニー役の牧田花らが出席した。

舞台は１９９３年のニューヨーク。世界大恐慌直後で、誰もが希望を失っている中、たくましく生きる１１歳の少女・アニーの活躍を描く。

今年で日本上演４１年目を迎え、来場者数も２００万人を突破するなど長く愛され続けている作品。牧田はオーディションを勝ち抜いたときを振り返り「最高な気持ちで自然に涙がバーって出てきました。結果発表の前に『神様、仏様お願いします。弟の運と私の運どっちも使っていいので合格させてください』とお願いしていたら、本当に名前が読まれてとってもうれしかったです」と満面の笑みを見せた。

演出家の山田和也氏からは「落ち着いてる感じがある。課題もすごく上手に消化できる。即戦力感がある」と絶賛。牧田も「アニーにしか見えないって思ってもらえるようなアニーらしいアニーを演じたい」と元気いっぱいに宣言した。

今年の夏には、愛媛や仙台などの地方公演も予定されている。地方での楽しみについて問われると「宮城に行ったことがないので、いろんなかまぼことか、シュークリーム、ずんだシェイクを食べるだけ食べまくって帰りたい」とその土地ならではの「食」に期待していた。