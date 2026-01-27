À±ÌîËüÎ¤¡¦NEXUS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¤Î ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡×¡Ú²¸»Õ¤«¤é¤Î°ì¸À¡Û
·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¤ÇÅö¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦ÉÒ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤¿¤·¤¬4ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¡ÖD¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Î1¹æÅ¹¤¬»ÔÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Î2³¬¤¬¼«Âð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ï²È¶È¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê±¿Æ°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤â¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Éô¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤ÎÉô³è¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Çò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿ÇìÉã¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿À¯¼£Å¯³Ø¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÌä¤ÎÀ¤³¦¤¬³«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢±Ñ¹ñ¤ËÎ±³Ø¡£¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÂç³Ø¤ÎÀ¯¼£¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³ØÉô¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¯¼£Å¯³Ø¤ä·ÐºÑ»×ÁÛ¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»×¤¤¤òÊó¹ð¤·¤è¤¦¤È¡¢°ìÈÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿²¸»Õ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö·¯¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿´¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¿¤«¤¬¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉã¤«¤é²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ÎÇ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î°ì¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î»ÅÊý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Éã¤ÏÁÄÉã¤Î»Ï¤á¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Ë»²Æþ¡£Á´¹ñ70¶á¤¤Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶È³¦3°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¥Ûー¥ë·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¶È³¦ÃÎ¼±½¬ÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥«ー¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¸å¤ËÅö¼Ò¤ËÆþ¤ê¡¢ÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯7·î1Æü¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤Ç¡¢ãÒ¡Ê¤±¤¬¡Ë¤ì¤È¿ÀÀ»¤µ¤È¤¬É½Î¢°ìÂÎ¤Î¡Ö¥ê¥ß¥Ê¥ë¡Ê¶³¦Åª¡¦Û£Ëæ¡Ë¡×¤Ê»º¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë·òÁ´¤Ê´Ä¶¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÀ±Ìî¼ÒÄ¹
¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¡ÖÂÐÏÃ¿ÍÀ¸¡×¡Ù¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¡¦Æ£Âôµ×Èþ¡Ö¥êー¥Àー¤Î¾Ð´é¡×
