【ユーロ圏】
フランス消費者信頼感指数（1月）16:45
予想　90.0　前回　90.0

【香港】
貿易収支（12月）17:30
予想　-497.0億香港ドル　前回　-485.0億香港ドル

【メキシコ】
貿易収支（12月）21:00
予想　25.0億ドル　前回　6.628億ドル

【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（1月）21:00
予想　0.24%　前回　0.25%（前月比)

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（1月）22:00
予想　6.5%　前回　6.5%

【米国】
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）23:00
予想　1.2%　前回　1.31%（前年比)

住宅価格指数（11月）23:00
予想　0.2%　前回　0.4%（前月比)

リッチモンド連銀製造業指数（1月）28日00:00
予想　-6.0　前回　-7.0

コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）28日00:00
予想　90.5　前回　89.1


※予定は変更されることがあります。