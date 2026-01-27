これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス消費者信頼感指数（1月）16:45
予想 90.0 前回 90.0
【香港】
貿易収支（12月）17:30
予想 -497.0億香港ドル 前回 -485.0億香港ドル
【メキシコ】
貿易収支（12月）21:00
予想 25.0億ドル 前回 6.628億ドル
【ブラジル】
拡大消費者物価指数(IPCA)（1月）21:00
予想 0.24% 前回 0.25%（前月比)
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（1月）22:00
予想 6.5% 前回 6.5%
【米国】
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）23:00
予想 1.2% 前回 1.31%（前年比)
住宅価格指数（11月）23:00
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
リッチモンド連銀製造業指数（1月）28日00:00
予想 -6.0 前回 -7.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）28日00:00
予想 90.5 前回 89.1
※予定は変更されることがあります。
