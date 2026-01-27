高橋真麻、自宅で栽培“いっぱい採れた”椎茸が「すごい立派」「新鮮なしいたけ美味しそう」「私なら二度見する…」と話題
2児の母でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が24日、自身のブログを更新。自宅で栽培している椎茸を収穫したことを報告した。
【写真】「すごい立派」「私なら二度見する…」高橋真麻が自宅で栽培した“肉厚”な椎茸
高橋は「わたくし椎茸が苦手なのですが、家で栽培しておりまして」と意外な告白をし、菌床からあふれんばかりに群生した椎茸の写真を披露。
続けて「今日もたくさん採れました（笑）」とつづり、容器に“ごろごろ”と盛られた肉厚な椎茸を紹介した。
コメント欄には「すごい立派」「新鮮なしいたけ美味しそう」「私なら二度見する…」「お家でこんなに立派な椎茸が出来るんですね！」「お家で栽培すごい」など、さまざまな声が寄せられている。
高橋は、2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に日本テレビ系『スッキリ』で長女の出産を報告。22年11月に長男が誕生した。
