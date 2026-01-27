日本テレビの報道番組「news zero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・30）が26日に放送され、メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの藤井貴彦（54）が生放送の最後にほほ笑みを浮かべながら「あとでワタクシは怒られることになると思います」と話す場面があった。

この日は衆院選に向けた党首討論をメインに放送。最後に第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）追加メンバー発表のニュースを取り上げた。

井端監督の会見VTRが明けると、月曜キャスターを務める「嵐」の櫻井翔（44）は「国内で活躍される選手の皆さんももちろんですけれども、今回メジャー組が8人と最大なんですよね、とても楽しみですよね。6月にはサッカーワールドカップもありますし、サッカーでも海外で活躍する選手たち大集結。ということで、野球でもサッカーでもまさにドリームチームが見られるということで楽しみですね」と笑顔でコメントした。

そして、藤井は「また2月に入りまして、オリンピックも始まるということでスポーツ目白押しですが…」と話したところで突然「櫻井さん、誕生日おめでとうございます！」と前日25日が誕生日だった櫻井を祝福。

一瞬驚いた櫻井だったが、「あぁ、ありがとうございます。そんな…こんな日に恐縮です」と笑みを浮かべ、藤井が「これ、何か一言あります？」と畳みかけると「あっ…。やっぱ44歳。ゾロ目ということありますし、今年『zero』20年というところでちょうど節目の年を皆さんで…いい取材をお届けできたらと思っております。よろしくお願いします」と抱負を語った。

そして、藤井は「急に聞いたので、あとでワタクシは怒られることになると思います」とちゃめっけたっぷりにコメント。笑顔で首を振る櫻井の隣で「今夜もご覧いただき、ありがとうございました。おやすみになる方はおやすみなさい」といつものセリフで締めた。