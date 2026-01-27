¹õÌøÅ°»Ò92ºÐ¡¡±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÊÖÇ¼¤·¤¿Ç¯ÎðÌÀ¤«¤¹¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×»ö¸ÎÊóÆ»¤Ç¼Â´¶
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥ºÂ¤ÎÍÜÀ®½êÆ±´ü¤Ç63Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾®ÌîÉðÉ§¡Ê83¡Ë¤ÈÂ¼°æÔ¢É×¡Ê81¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Öº£¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¿§»æ¤Ë½ñ¤¡¢Â¼°æ¤Ï¾®Ìî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö°û¤ß²á¤®Ãí°Õ¡×¤ò¿Ê¸À¡£¡Ö¡Ê¾®Ìî¤Ï¼ò¤Ë¡Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¡ÖÆâÂ¡¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÊÖÇ¼ºÑ¤ß¤Î¾®Ìî¤Ï¡¢Â¼°æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤í¤½¤í±¿Å¾¤Ï¤ª»ß¤á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ¼°æ¼«¿È¤â¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Õ¥Ã¤È´í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¹õÌø¤â¡ÖÊ¬¤«¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿·Ê¹¤Ê¤ó¤«¤ÇÏ·¿Í¤Î¿Í¤¬±¿Å¾¤ò¸í¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Ç¯¤ò¸«¤ë¤È¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤«¡Á¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö»ä¤â80¤¤¤¯¤Ä¤Þ¤Ç±¿Å¾¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡£¤Ç¤â¤â¤¦1²ó±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¹¿·¤ÎºÝ¤ËÊÖÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Â¼°æ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤¤¤¼Ö¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¼Ö¡£¤Ç¤âÂç¤¤¯¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë»þ¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£