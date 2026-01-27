Ｊ１町田のＦＷ相馬勇紀（２８）が２７日、町田市内での練習後に取材に応じた。今年は６月にＷ杯北中米大会が開幕。自身２大会連続のＷ杯出場がかかる中、前回大会のリベンジを含め、本大会での活躍へ青写真を描いた。

この日の練習ではミニゲームなどをこなし、はつらつとプレー。キレ味鋭い動きは健在で、開幕に向けて順調な調整ぶりをアピールした。

昨季は９得点１０アシストの活躍でベストイレブンに輝くなど、充実のシーズンに。日本代表の活動にも招集され、歴史的初勝利を挙げたブラジル戦でもピッチに立った。直近ではスコットランド代表、イングランド代表と対戦する３月の欧州遠征のメンバー入りを目指す。「やっぱりコンディションと結果が大事。開幕から、特に５、６試合の結果は一番大切になってくる」と、２月６日に開幕する特別大会でスタートダッシュを決める。

４年前のカタールＷ杯は直前のＥ−１選手権で得点王＆ＭＶＰに輝くなどアピールに成功し、滑り込みで代表の座をつかんだ。本大会ではグループリーグ第２節のコスタリカ戦に先発出場するも、勝利に貢献できず。１試合の出場にとどまり悔しさが残った。

「結局Ｗ杯に行くということよりも、行って、そこで活躍する選手になれないと意味がない。すごくむなしい気持ちだけで終わる」と、目標はメンバー入りの先にある。「Ｗ杯で活躍できるようなコンディション作りだったり、半年にしていくためにチームで頑張りたい」と話した。