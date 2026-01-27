『ラムネモンキー』（フジテレビ系）第1話のTVer再生数が100万回を突破した。（※）

本作は、『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）、『リーガルハイ』（フジテレビ系）、『どうする家康』（NHK総合）などの古沢良太が脚本を手がける“1988青春回収ヒューマンコメディ”。主人公の吉井雄太（通称ユン／反町隆史）、藤巻肇（通称チェン／大森南朋）、菊原紀介（通称キンポー／津田健次郎）の3人は、中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生。しかし、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した3人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す。

※計測期間：2026年1月14日～1月26日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）