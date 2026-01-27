２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円５０銭前後と前日午後５時時点に比べ２５銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円５０銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



前週末以降、日米の協調介入を巡る警戒などで急速に進んだドル安・円高が一服し、持ち高調整主体の展開となった。朝方には実需のドル調達需要観測があって、ドル円相場を支援した。米国では２７～２８日に連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催されることから、次第に様子見ムードも強まった。方向感の乏しい動きとなるなかで、ドル円は午後に一時１５４円６０銭台まで上昇したものの、積極的にドルの上値を追う姿勢は限られた。介入警戒感自体は後退したわけはなく、ドル円相場には引き続き重荷となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８７７ドル前後と同０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



