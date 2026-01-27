＜動意株・２７日＞（大引け）＝ユニチカ、売れるG、ＱＰＳＨＤなど ＜動意株・２７日＞（大引け）＝ユニチカ、売れるG、ＱＰＳＨＤなど

ユニチカ<3103.T>＝急速人気化、商い急増のなかストップ高。総合繊維の老舗メーカーだが、官民ファンドの支援を背景に高分子事業などを主力に経営立て直しを図っている。半導体材料にも展開するが、データセンターのＡＩサーバー向けにガラスクロスの需要が高水準で同社もその関連銘柄として思惑人気に沸いている。市場では「米半導体設計大手のクアルコム＜QCOM＞がデータセンター向けＡＩ半導体への注力姿勢を明示していることは知られている。そのなか、半導体パッケージ基板向けなどでガラス繊維の需要が急増し在庫が払底しているため、ユニチカのガラス繊維部門（ハイエンドガラスクロス）にアプローチを図っている」という観測があり、これが株価を強く刺激しているもようだ。ガラス繊維関連としては日東紡績<3110.T>がデータセンター向け「スペシャルガラス」で株価を大化けさせた経緯がある。そうした背景が意識されるなか、ユニチカは株価が低位に位置し時価総額も３００億円弱に過ぎず、一気に水準訂正に向けた思惑が広がった格好だ。



売れるネット広告社グループ<9235.T>＝後場動意。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、子会社のビットコイン・セイヴァーが世界規模で暗号資産（仮想通貨）関連サービスを展開するＣｒｙｐｔｏ Ｄｉｖｅｒ（クリプトダイバー）運営事務局（福島県大熊町）と戦略的業務提携を締結し、約１４４７億円規模と推計されるＣｒｙｐｔｏ Ｄｉｖｅｒの暗号資産回収・解析案件の独占的な紹介連携を開始したと発表。これが材料視されているようだ。この提携により、Ｃｒｙｐｔｏ Ｄｉｖｅｒが保有する膨大な案件プールからビットコイン・セイヴァーに独占的な紹介連携案件のなかから高額案件を紹介。ビットコイン・セイヴァーが紹介を受けた案件で回収に成功した場合、顧客の回収成功資産の４０％の成果報酬を受け取るという。



ＱＰＳホールディングス<464A.T>＝切り返し急。ＳＢＩ証券が２６日、ＱＰＳＨＤの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げた。目標株価は２０００円から２３００円に増額修正している。防衛省の衛星コンステレーション落札事業者の１社に子会社のＱＰＳ研究所が入ったことに関して、同証券は落札額はまだ公表されていないとしつつ、受注額は今期売上高予想の１０年分強に相当すると推測。今後５年間にわたって衛星コンステレーション関連の売り上げが右肩上がりで増加することで、持続的に黒字額が拡大すると見込む。



ワイヤレスゲート<9419.T>＝急動意。一時ストップ高し一気に昨年来高値を更新した。同社は２６日取引終了後、次世代Ｗｉ－Ｆｉ技術の標準化を推進するグローバルな業界団体「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＷＢＡ）」に加盟したと発表。この加盟を通じて、一度の認証で世界中の拠点に自動接続可能な「ＯｐｅｎＲｏａｍｉｎｇ」への対応を本格化させるとしており、これが材料視されているもよう。また、同日にはＵ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ<9418.T>グループのＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳと協業し、自社が展開する「ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ」を活用したＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳ初となる個人向けワイヤレスホームルーターサービス「ＵＳＥＮ ｈｏｍｅ Ａｉｒ」の販売を開始したと発表しており、これも買い手掛かりのひとつとなっているようだ。



アステリア<3853.T>＝上値指向。同社は２６日取引終了後、自社の「ＡＳＴＥＲＩＡ Ｗａｒｐ（アステリアワープ）」が、鴻池運輸<9025.T>のデータ連携基盤として採用されたことを明らかにしており、これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。アステリアワープは、異なるコンピューターシステムのデータをノーコードで連携できるミドルウェア。メインフレームやクラウド上のサーバーから表計算ソフトまで、さまざまなシステム間の接続とデータの変換を行うロジックを複雑なプログラミングなしで行える。



日本高純度化学<4973.T>＝ストップ高。２６日取引終了後、２６年３月期単独業績予想について売上高を１４０億円から１７５億円（前期比３８．８％増）へ、純利益を１４億５０００万円から１７億５０００万円（同１０．８％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も１２６円から２００円（前期１２６円）に増額した。これを評価した買いが膨らんでいる。スマートフォンやパソコンなど民生向け需要の回復や生成ＡＩ関連需要の拡大を背景に、半導体パッケージやモジュール、メモリー向けでプリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売が堅調に推移しているため。貴金属価格の変動（金やパラジウム価格の急騰）も業績押し上げに寄与する見通し。投資有価証券売却益の計上も織り込んだ。



