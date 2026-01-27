目指せノースリーブ美人！


屈強な脚からおさらば!? スラッとした脚になりたいあなたにオススメ「足首まわし」／ひねって伸ばす ふわトレッチ（1）

負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。

3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。

筋トレほどツラくなく、ストレッチより見た目が変わる「ふわトレッチ」を実践し、人生で初めて「痩せた？」と聞かれ喜んだというイラストレーター・くもやあきこさんによるエピソードをお送りします。

※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。

新しい服を着てみたら…


二の腕やせといったら


腕の筋肉を動かす筋トレより…


肩から指先まで丁寧に動かすことが大事


手のひらを上に向けます


リラックスできる体勢でやりましょうね


■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！

「鎖骨ストレッチ」

ここに効く！


左右1セットずつ

手のひらを天井に向ける


1　あぐらで座り、右腕を横に伸ばす。手のひらを天井に向ける。

手のひらを後ろに向ける


2　肩を内側にふんわりまわし、手のひらを後ろに向ける。

右腕を下ろし手の甲を背中につける


3　右腕を下ろし手の甲を背中につける。そのまま30秒キープ。

右にひねりさらに30秒キープ


4　おへそから上を右にひねりさらに30秒キープ。

左腕も同様に行う


5　上半身をゆっくりと正面に戻し腕をほどく。左腕も同様に行う。

著＝くもやあきこ、監修＝ちぴ／『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』