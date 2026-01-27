スラリとした二の腕になりたーい！ ノースリーブ美人になるための「鎖骨ストレッチ」
負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。
3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。
※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！
「鎖骨ストレッチ」
左右1セットずつ
1 あぐらで座り、右腕を横に伸ばす。手のひらを天井に向ける。
2 肩を内側にふんわりまわし、手のひらを後ろに向ける。
3 右腕を下ろし手の甲を背中につける。そのまま30秒キープ。
4 おへそから上を右にひねりさらに30秒キープ。
5 上半身をゆっくりと正面に戻し腕をほどく。左腕も同様に行う。
著＝くもやあきこ、監修＝ちぴ／『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』