お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が自身のInstagramを更新。相方・石橋貴明とのライブ開催を予告した。

【写真】木梨憲武の手書きメモや石橋貴明との2ショット／木梨憲武の交友関係の広さに驚くプライベートショット

■木梨憲武「とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！」

木梨は「とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と。」と、石橋から連絡があったことを報告。連絡を受けた木梨の頭に浮かんだたくさんのアイデア（？）を書き留めた自書きのメモや、石橋と拳を上げて歌うステージショット、若き頃のふたりのモノクロショットなど5枚の写真を投稿した。

投稿には、「オっトっトっトっ！！武道館からの・・・ラスト？ライブだ～！！いつだ！どこだ、それはオイオイ～～！！！チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！体調いいな！？ナオッタゼ～！！ ・・・今年か？来年か？東京ドーム？国立競技場？嵐と一緒にライブ？藤井風くんとワールドツアー？野猿？矢島？ジョージ山本&憲三郎？リトルキッス？関東裸会？SEIKO&Crazy.T？あじさい？フミヤ&ヒロミ曲？所さん？宇崎さん？光石研？レオン？田中あいみ？山西？青山新？セットリスト俺？」と、メモに記載された内容も綴られている。

「本当の情報解禁、リーダー石橋から！！」と予告した投稿には、ファンからは「めちゃくちゃ楽しみ」「待ってました！」「いきたい！」「涙チョチョぎれる」「スケジュール空けときます！」「とんねるず愛 貴さん愛が溢れるメッセージ」「とんねるずは永遠」など歓喜のコメントが続々と届いている。

■写真：木梨憲武の交友関係の広さに驚くプライベートショット