信越化学工業 <4063> [東証Ｐ] が1月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.5％減の5574億円に減ったが、通期計画の7000億円に対する進捗率は79.6％に達し、5年平均の76.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の1425億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.6％減の1900億円に減り、売上営業利益率は前年同期の26.9％→25.3％に低下した。



株探ニュース

