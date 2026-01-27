テセック <6337> [東証Ｓ] が1月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.5％減の4億3500万円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の3億1000万円→5億円(前期は6億7400万円)に61.3％上方修正し、減益率が54.0％減→25.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の600万円→1億9600万円(前年同期は5億0500万円)に33倍増額し、減益率が98.8％減→61.2％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比67.8％減の1億3100万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.2％→4.6％に急低下した。



株探ニュース

