コメリ <8218> [東証Ｐ] が1月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2％増の210億円に伸び、通期計画の237億円に対する進捗率は88.6％に達したものの、5年平均の91.3％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比42.0％増の26.9億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％減の54億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.9％→5.4％に悪化した。



株探ニュース

