東証スタンダード（大引け）＝売り買い拮抗、住石ＨＤ、ケミプロがS高 東証スタンダード（大引け）＝売り買い拮抗、住石ＨＤ、ケミプロがS高

27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数685、値下がり銘柄数713と、売り買いが拮抗した。



個別では住石ホールディングス<1514>、ケミプロ化成<4960>がストップ高。ワイヤレスゲート<9419>は一時ストップ高と値を飛ばした。三東工業社<1788>、ブルボン<2208>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ヒビノ<2469>、大戸屋ホールディングス<2705>など51銘柄は昨年来高値を更新。太平製作所<6342>、レダックス<7602>、倉元製作所<5216>、藤倉化成<4620>、クロスフォー<7810>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、ケイブ<3760>、日本オラクル<4716>、相模ゴム工業<5194>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>など6銘柄が昨年来安値を更新。ジーイエット<7603>、山田再生系債権回収総合事務所<4351>、プラコー<6347>、レカム<3323>、クボテック<7709>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

