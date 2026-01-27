日経平均27日大引け＝反発、448円高の5万3333円 日経平均27日大引け＝反発、448円高の5万3333円

27日の日経平均株価は前日比448.29円（0.85％）高の5万3333.54円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は685、値下がりは842、変わらずは69。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を369.02円押し上げ。次いで東エレク <8035>が104.29円、ディスコ <6146>が16.24円、レーザーテク <6920>が16.04円、リクルート <6098>が14.24円と続いた。



マイナス寄与度は26.47円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が19.89円、コナミＧ <9766>が14.37円、ＫＤＤＩ <9433>が12.63円、テルモ <4543>が11.5円と並んだ。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は水産・農林業で、以下、非鉄金属、卸売業、銀行業が続いた。値下がり上位には電気・ガス、空運業、陸運業が並んだ。



株探ニュース

